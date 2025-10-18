Municipio de Lurín declara en emergencia seguridad ciudadana tras ataque a combi que dejó muertos y heridos

Foto Exitosa

Tras el ataque a una combi, el pasado 16 de octubre que dejó 3 muertos y 2 heridos, el municipio de Lurín decretó en emergencia por 30 días la seguridad ciudadana. Buscando que el Gobierno "ejecute acciones urgentes" en salvaguarda de los vecinos.

Según el Acuerdo de Concejo N.º 213-2025/MDL, el dispositivo tiene la finalidad que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tomen las acciones necesarias para que no se repitan ataques contra el transporte, como el registrado hace menos de 48 horas.

ACTOS CRIMINALES

También "rechazan", los actos de violencia y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud que se han generado en las últimas horas en el distrito, "condenando y exigiendo la investigación y sanción ejemplar" por parte de las autoridades pertinentes.

"No podemos permitir que (...) que la criminalidad continúe ganando espacio en nuestro distrito (...) no se debe normalizar estos actos criminales como el ocurrido recientemente y que mantienen en miedo y zozobra a la población", menciona el acuerdo.