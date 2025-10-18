Presidente Jerí rindió homenaje al Señor de los Milagros y luego cargó el anda en la Plaza Mayor

Durante su segundo recorrido por las calles del Centro de Lima, el Cristo Moreno llegó hasta la Plaza Mayor. En Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí Oré, rindió un emotivo homenaje al Señor de los Milagros.

Luego, el jefe de Estado, luciendo el hábito morado, se acercó a la sagrada imagen y levantó el anda junto con los hermanos cargadores, llevó al Cristo de Pachacamilla unos metros, en medio de una gran multitud.

RUMBO AL CONGRESO

Además del mandatario, rindieron honores al Señor de los Milagros, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el canciller, Hugo de Zela Martínez, entre otros ministros de Estado.

Tras recibir homenajes, en el municipio de Lima, Palacio de Gobierno y la Catedral, el Cristo Moreno continuará su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, rumbo al Congreso.