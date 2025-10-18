Caso Eduardo Ruiz: Suboficial Magallanes asegura que disparó al suelo: "Me inculpan sin investigar"

El suboficial de tercera PNP Luis Magallanes se defendió en la audiencia de detención preliminar en su contra, negando ser el responsable de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz durante las protestas del 15 de octubre en las inmediaciones de Plaza Francia.

"Sin haber investigado muy bien los hechos ya me estaban inculpando a mí, señor juez" (...) Yo no soy ningún delincuente. He visto que mi vida estaba en peligro, por eso usé mi arma, pero no hacia el cuerpo, sino disparé al suelo", declaró Magallanes en la audiencia.

Relato de los hechos

Según su versión, un grupo de manifestantes lo comenzó a golpear con "piedras, botellas y palos" luego de identificarlo como efectivo policial del grupo Terna, incluso intentando "quemarlo". Magallanes relató que cuando estaba siendo golpeado, un manifestante habría intentado sustraer su arma de reglamento, momento en que procedió a correr sin poder ver bien porque estaba "con la cabeza ensangrentada".

Justificación de disparos

El suboficial aseguró que durante su huida disparó al piso para defenderse, no al cuerpo de ninguna persona. "No podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos. Y al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme, señor juez, al disparar al piso", explicó Magallanes, agregando que su principal temor era que usaran su arma en su contra.

Detención preliminar

El suboficial, quien se desempeña en la División de Secuestro y Extorsión, aseguró ser un "efectivo policial que siempre he cumplido con la ley" y que en su trabajo "siempre me han enseñado a salvar vidas". Cabe resaltar, que el Poder Judicial dictó 7 días de detención preliminar contra Magallanes por el presunto delito de homicidio calificado y la medida vence el próximo jueves 23 de octubre.