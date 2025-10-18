La Victoria: dos policías fueron intervenidos con menores de edad dentro de un hostal

Según primeras informaciones, los policías Efraín Rosales (23) y Pablo Huamaní (25) fueron intervenidos dentro de un hostal del cerro San Cosme, en el distrito de La Victoria, junto a dos menores de edad de 15 y 16 años.

Trascendió que los efectivos habrían abandonado su servicio de patrullaje en la zona para ingresar al hotel con las menores, lo que es una falta muy grave y podría configurar un presunto delito contra la libertad sexual.

INSPECTORÍA INVESTIGA

Durante la intervención, las adolescentes fueron halladas en la cochera, mientras un efectivo fue hallado debajo de la cama de una habitación y el segundo se había escondido dentro de su vehículo estacionado en el hotel.

Las menores fueron trasladadas a la comisaría para brindar su testimonio, mientras la Fiscalía y la Inspectoría General de la Policía han iniciado una indagación para determinar las responsabilidades de los agentes implicados.