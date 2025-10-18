Señor de los Milagros: multitud acompaña segunda procesión del año por el Centro de Lima

Foto Infobae

El Señor de los Milagros recorre esta mañana nuevamente las calles del Centro de Lima, en su segunda procesión del año, cientos de personas llegaron hasta la iglesia de Las Nazarenas, de donde salió la sagrada imagen, para acompañar su recorrido.

El anda recorrerá la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Ingresará al Jirón de la Unión, para luego llegar a la Plaza de Armas. Tras los homenajes seguirá su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay y llegará al Congreso.

Foto Infobae

PLAN DE DESVÍOS

Luego recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín, para llegar al Santuario Mariano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla descansará hasta la siguiente procesión.

Por la procesión, la Autoridad de Transporte Público de Lima y Callao (ATU) implementó un plan de desvío para los distintos servicios, como el Metropolitano y los corredores complementarios, así como para el transporte público convencional.