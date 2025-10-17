Juan José Santiváñez anuncia candidatura a las elecciones generales de 2026

Juan José Santiváñez Antúnez, exministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció oficialmente su candidatura para las Elecciones Generales de 2026 mediante un video publicado en sus redes sociales. En el material audiovisual se observan imágenes de policías siendo agredidos durante enfrentamientos, mientras aparece en pantalla el lema “Santiváñez 2026”.

El mensaje está acompañado de la frase “Basta. Quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos”, con la que el exministro busca posicionarse como un defensor de las fuerzas del orden. El anuncio llega apenas dos semanas después de su renuncia al Ministerio de Justicia, presentada el pasado 1 de octubre, en medio de una crisis política y a pocos días de que el Congreso debatiera una moción de censura en su contra.

INVESTIGACIONES EN LA FISCALÍA

Con su dimisión, Santiváñez evitó una posible destitución y, al mismo tiempo, cumplió con el requisito legal que le permite postular a un cargo público en los comicios generales. Durante su gestión en el Ejecutivo, enfrentó investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociación incompatible.

Las indagaciones del Ministerio Público señalan que el exministro habría utilizado su cargo para favorecer a oficiales policiales investigados y consolidar una red de lealtades dentro de la institución. Además, fue abogado de agentes procesados por corrupción y de exmiembros de la Policía vinculados a organizaciones criminales, lo que generó cuestionamientos sobre sus vínculos con sectores investigados del aparato estatal.