Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez alias “El Pollo”, estaría dispuesto a entregar a la justicia de Estados Unidos información detallada sobre cómo el chavismo financió campañas políticas de izquierda en América Latina, incluyendo la del expresidente peruano Ollanta Humala. Según reportes de The Objective, Carvajal presentaría documentación inédita que respaldaría estos pagos tras declararse culpable de cargos por narcotráfico y narcoterrorismo ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Carvajal busca evitar la cadena perpetua y obtener una pena reducida, que podría no cumplirse en su totalidad gracias a beneficios penitenciarios. El exjefe de inteligencia ya había declarado en 2021 ante la Audiencia Nacional de España que Venezuela financió campañas de líderes latinoamericanos como Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula Da Silva, Fernando Lugo, Ollanta Humala, Manuel Zelaya y Gustavo Petro, además de movimientos políticos en Italia y España.

Fuentes cercanas a Carvajal obtenidas por prensa local, indicaron que la documentación que entregaría a Estados Unidos abarcaría 15 años de financiamiento a campañas políticas, detallando mecanismos de transferencia de fondos y beneficiarios en varios países. El objetivo de esta entrega es colaborar con la justicia estadounidense a cambio de una reducción significativa de su condena.

OLLANTA Y NADINE SENTENCIADOS POR APORTES ILÍCITOS

En el caso específico de Perú, el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el 15 de abril de 2025, por lavado de activos agravado. La Fiscalía probó que ambos gestionaron 3 millones de dólares no declarados provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, fondos que fueron utilizados de manera ilícita.