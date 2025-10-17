Tres generales de la PNP son suspendidos tras muerte del artista ‘Trvko’ en protestas

La Policía Nacional del Perú (PNP) suspendió a tres generales tras confirmarse que un suboficial disparó y provocó la muerte del artista Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, durante las protestas del miércoles pasado en el Centro de Lima.

La decisión se conoció horas después de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmara que un suboficial de tercera de la PNP identificado como Luis Magallanes, fue el autor de los disparos que acabaron con la vida del joven.

Los generales suspendidos son Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal; y Augusto Ríos Tirabanti, jefe de la Dirección de Inteligencia.

En su reemplazo fueron designados Manuel Vidarte (director de Tránsito de Transporte y Seguridad Vial), José Zavala (Dirección de Investigación en Ciberdelincuencia) y Julio Mariño (Dircote), quienes asumirán temporalmente las funciones de las áreas respectivas hasta la culminación del proceso sumario, según indicaron fuentes oficiales.

INVESTIGACIÓN

Previamente, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, había advertido cambios en altos mandos policiales que habrían tenido “influencia directa” sobre los suboficiales implicados, en este caso Luis Magallanes y otro efectivo detenido.

La PNP subrayó que los generales suspendidos mantienen sus cargos de origen, pero permanecerán fuera de sus funciones actuales mientras se desarrolla el “proceso sumario”. La medida busca garantizar que la investigación, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

