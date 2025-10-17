Cardenal Castillo lamenta la muerte de Eduardo Ruiz: "El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes"

El cardenal peruano, Carlos Castillo, se pronunció tras el lamentable fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años que fue baleado en el tórax por un suboficial de tercera durante la última marcha de la "Generación Z".

En su mensaje difundido en el episodio 16 de Meditaciones Nocturnas — Mes Morado, el cardenal lamentó el fallecimiento del joven de 32 años y calificó la última jornada de protestas como "un día de luto", tras dicha pérdida.

"Por eso hoy día es un día de luto para rezar por las personas que han sido vilmente desaparecidas de este mundo y por las personas heridas en donde podemos sentir la presencia de acciones negativas desesperadas (...) El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes y para eso necesitamos que puedan entrar en un camino grande de apertura creativa como están queriendo vivir ellos, pero simultáneamente que no reciban de nosotros incomprensión, sino capacidad de comprensión para que puedan también reeducarse y ver la mejor manera de vivir esta vida con paz", dijo.

¿QUIÉN DISPARÓ A EDUARDO RUIZ?

Cabe precisar que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó en la víspera que fue el suboficial de tercera, Luis Magallanes, quien disparó contra Ruiz Sáenz la noche del último miércoles cerca a la Plaza Francia.