General Arriola y Mininter se contradicen sobre autoría de suboficial Magallanes en muerte de Eduardo Ruíz

Una nueva controversia enfrenta al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la muerte de Eduardo Ruíz Sáenz durante las protestas en el Centro de Lima. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se apartó de la versión oficial difundida por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y aseguró que aún no se puede determinar si el disparo que acabó con la vida del joven provino del arma del suboficial Luis Magallanes.

En declaraciones a RPP, Tiburcio negó categóricamente haber confirmado la autoría del proyectil y señaló que las investigaciones siguen en curso. “Aquí quiero ser responsable. Deberán agotarse las investigaciones para delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, manifestó. Además, dijo no haber escuchado con claridad las declaraciones del general Arriola.

Horas antes, el propio comandante general de la PNP, Óscar Arriola, había declarado públicamente que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quien se encuentra detenido junto a otro agente, Omar Saavedra.

Además, ante la prensa, Arriola pidió perdón a nombre de la institución y aseguró que los responsables del operativo del 15 de octubre también fueron separados para garantizar una investigación “transparente”.

NO SE PONEN DE ACUERDO

El contraste entre ambas versiones genera dudas sobre la coordinación interna del Ministerio del Interior y el manejo del caso. Mientras la Policía asegura haber identificado al autor del disparo, el ministro sostiene que no existe aún una conclusión definitiva de que Magallanes sea autor del disparo que acabó con la vida del joven artista.