Ruta completa del Señor de los Milagros: conoce por dónde pasará este fin de semana

Miles de fieles acompañarán al Cristo Moreno en su paso por las calles limeñas, en una manifestación de fe que congrega multitudes cada octubre.

El Cristo de Pachacamilla volverá a recorrer las calles del Centro de Lima este sábado 18 de octubre, en lo que será su segundo recorrido procesional del mes morado. Miles de fieles acompañarán la imagen del Señor de los Milagros, que partirá desde la Iglesia de las Nazarenas, en una jornada de fervor y tradición que reunirá a devotos de todo el país.

Recorrido por el Centro Histórico de Lima

La procesión se iniciará en la avenida Tacna, continuará por los jirones Ica y de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde la imagen recibirá los homenajes del Municipio de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Luego, el anda avanzará por los jirones Carabaya y Ucayali, seguirá por la avenida Abancay y tomará el jirón Junín, donde será saludada por el Congreso de la República. El recorrido culminará en la Iglesia del Carmen, donde la sagrada imagen pernoctará.

El itinerario procesional continuará el domingo 19 de octubre, cuando el Cristo Moreno visite los hospitales Dos de Mayo y Almenara, además de recorrer calles de La Victoria, incluyendo los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Posteriormente, el domingo 26 de octubre, la imagen llegará por segunda vez en su historia al Callao, en un recorrido en Nazareno Móvil que incluirá avenidas como La Marina, Universitaria y Guardia Chalaca, donde se celebrará una Santa Misa.

Las actividades culminarán con las procesiones del martes 28 de octubre y el sábado 1 de noviembre, que marcarán el cierre del mes morado con visitas al Hospital Loayza, la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y el retorno al Santuario de las Nazarenas. Además, el templo permanecerá abierto todos los días de octubre desde las 5:45 a. m. hasta las 10:00 p. m., con misas en distintos horarios y las tradicionales Meditaciones Nocturnas transmitidas a las 10:00 p. m. por las redes del Arzobispado de Lima.

Actividades religiosas durante el mes morado

El Santuario de Las Nazarenas celebrará misas diarias desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que el Santo Rosario se rezará cada tarde a las 6:30 p. m. Las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 a. m., ofreciendo a los fieles un espacio de encuentro espiritual en honor al Cristo de Pachacamilla.