Lucas Ghersi en contra de declarar el Centro de Lima como zona intangible: "Una solución inconstitucional"

El abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, se pronunció sobre la propuesta del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de declarar como zona intangible el Centro Histórico de la capital ante futuras marchas.

En entrevista para Canal N, el letrado cuestionó la propuesta del burgomaestre y advirtió que sería "inconstitucional" declarar la intangibilidad del Centro Histórico de Lima.

"Yo creo que este no es el camino y podría ser, inclusive, una solución inconstitucional. Todos tenemos el derecho a movilizarnos, a reunirnos, a desplazarnos, además, el Centro Histórico de Lima es el espacio tradicional para las movilizaciones", dijo.

CONSECUENCIAS

En ese sentido, Lucas Ghersi aconsejó al alcalde de Lima "abandonar" dicha posibilidad y aseguró que, de aplicarse, podría traer serias repercusiones políticas, constitucionales y hasta judiciales.