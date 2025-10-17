Penal Castro Castro: amenazan de muerte a jueces que manejan casos de extorsión y crimen organizado

Desconocidos dejaron hoy frente al penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, una caja que contenía un artefacto explosivo y un mensaje extorsivo dirigido a magistrados de la Corte Superior de Lima. El material fue neutralizado por la Unidad de Desactivación de Explosivos.

El mensaje, escrito en el interior de la caja, tenía una advertencia: "Señores jueces, si no actúan también absténgase las consecuencias". Junto al texto se encontró una ficha Reniec que correspondería a una jueza de la mencionada corte, cuyo nombre se mantiene en reserva.

CASOS SENSIBLES

El suceso causó enorme preocupación en el sector judicial, confirmando que la amenaza de muerte está dirigida a jueces que manejan casos sensibles, probablemente relacionados con extorsión o crimen organizado. Testigos señalaron que la caja fue dejada a primera hora del día.

Las autoridades manejan la hipótesis que este acto está vinculado a bandas criminales que operan dentro o fuera del penal. Agentes revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal para intentar identificar a la persona o grupo que dejó el paquete, informa Perú 21.