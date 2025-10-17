Poder Ejecutivo dispuso retirar a Alejandro Narváez Liceras de la presidencia de Petroperú

Mediante un extenso comunicado, el Gobierno informó que dispuso retirar a Alejandro Narváez Liceras del cargo de presidente del directorio de la empresa Petroperú, será reemplazado temporalmente por Fidel Augusto Moreno Rodríguez.

"Es una medida destinada a fortalecer la gobernanza, optimizar su eficiencia operativa y garantizar su sostenibilidad económica, sin comprometer mayores recursos públicos”, señala el documento del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

GESTIÓN EFICIENTE

Asimismo, destaca que Moreno Rodríguez, vicepresidente del directorio, asumirá el cargo transitoriamente, para garantizar una gestión eficiente y responsable del uso de sus recursos y el normal desarrollo de las operaciones de la empresa.

"Este proceso asegura una transición adecuada. El Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con la protección de la estabilidad macroeconómica del país, en beneficio delos peruanos", añadió.