Jorge Angulo sobre eventual estado de emergencia en Lima: Será ineficaz si no se equipa a la policía

En entrevista con Canal N, el excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, cuestionó el anuncio realizado anoche por el Poder Ejecutivo, sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia en la ciudad de Lima.

Señaló que la medida no resolverá a corto plazo la crisis estructural que enfrenta actualmente la institución policial, ni permitirá enfrentar eficazmente la alarmante ola criminalidad, que está desbordada en distintas ciudades del país.

COMITÉ MULTISECTORIAL

Angulo Tejada indicó que para combatir la inseguridad se necesita equipar y capacitar a los agentes policiales, dotarlos de modernos instrumentos, insistió que este tema ya fue expresado ante las autoridades, pero no hay respuesta.

Manifestó que los chalecos antibalas, vehículos y material antimotines sigue siendo insuficientes. Instó a conformar un comité multisectorial que permita realizar compras urgentes sin necesidad de medidas extraordinarias.