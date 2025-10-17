Ministro Walter Martínez: Poder Ejecutivo entregará apoyo económico a deudos y heridos en protesta

El ministro Walter Martínez informó que el Gobierno implementará, a la brevedad posible, acciones para ayudar a los deudos de la persona que murió hace dos días en la manifestación realizada en el Centro de Lima, así como a los que resultaron heridos.

"En el Consejo de Ministros se ha probado la emisión de una resolución que crea un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de una propuesta del decreto para brindar un apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos", señaló.

DERECHO A LA DEFENSA

Asimismo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), subrayó que, desde un primer momento, "se ha garantizado el derecho a la defensa de los manifestantes como de las personas que resultaron heridas en la protesta".

Según la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron un fallecido y 120 heridos —32 civiles 88 policías—. La indagación de las circunstancias e identificación de los responsables está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos.