Transportistas realizan hoy apagado de motores simbólico en protesta por asesinato de otro chofer

Foto La República

Representantes de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, anunciaron que este viernes, 17 de octubre, realizarán un apagado de motores simbólico de tres minutos a las 12:00 p.m.

La medida, entre otros, es por el sangriento atentado contra una combi, ocurrido anoche en el distrito de Lurín, en el que murió el conductor de la unidad y otras tres personas resultaron heridas.

MEDIDAS EFECTIVAS

En un comunicado, los transportistas también exhortaron a la ciudadanía a sumarse a la medida “con cacerolazos, tocando las bocinas o apagando los motores de sus autos por tres minutos”.

Finalmente, los representantes del transporte urbano pidieron a las autoridades nuevamente medidas efectivas para frenar la alarmante inseguridad. “No aceptaremos más muertes”, manifiestan.