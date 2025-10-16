PNP confirma que suboficial Luis Magallanes disparó a manifestante durante protestas de la “Generación Z”

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz, joven de 32 años fallecido la noche del miércoles durante las protestas de la generación Z en el Centro de Lima, fue identificado.

Según el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, el disparo fue efectuado por el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal. Arriola descartó que el agente forme parte del "Grupo Terna", como se especulaba inicialmente.

“Actualmente el agente tiene diagnóstico de politraumatizado, está bajo exámenes constantes y ya se encuentra notificado de su detención”, señaló el comandante general. Descartando además que haya fugado del país.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA BAJO SUPERVISIÓN FISCAL Y POLICIAL

Arriola señaló que las investigaciones están a cargo de la División de Homicidios de la PNP, quienes colaboran con un fiscal penal común para esclarecer los hechos. Además, afirmó que se trata de un hecho aislado y que la actuación policial buscó en todo momento evitar lesiones durante más de siete horas de control en las protestas.

“Estos hechos son totalmente aislados y no forman parte de un plan. La Policía ha actuado con el objetivo de no causar el mínimo daño a las personas”, enfatizó el comandante. Mientras tanto, la familia de Eduardo Ruiz espera que se haga justicia y se sancione al responsable conforme a la ley.

Finalmente, Arriola señaló que la Policía Nacional ha dispuesto separar del cargo al agente responsable del homicidio. Además, otro suboficial que estuvo junto a Magallanes y presenció el asesinato del joven manifestante se encuentra actualmente detenido mientras continúan las investigaciones.