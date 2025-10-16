Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y no descarta cena con José Jerí: “Me encanta”

La modelo Samantha Batallanos no descartó la posibilidad de aceptar una cena con el presidente José Jerí y proyectarse como primera dama del país. Sus declaraciones, llamaron la atención rápidamente en redes sociales, provocando comentarios y reacciones de los internautas.

Durante su presentación en un medio local, los conductores presentaron imágenes generadas por inteligencia artificial en las que José Jerí aparecía acompañado de distintas figuras del espectáculo, entre ellas con Samantha Batallanos.

La modelo al ver la composición de su foto junto al mandatario expresó entre risas: “Me encanta. Oye sí me veo, ah. Me veo, me voy directa a esa foto”, mientras los presentadores la alentaban con comentarios como “Te veo proyectada, Samantha”.

Cuando fue consultada sobre si aceptaría una invitación a cenar por parte del presidente, Batallanos respondió: “¡Qué peligroso! No sé, no sé si eso se pueda, la verdad, jajaja”, aunque finalmente admitió: “Sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?”, dijo.

PROYECCIÓN COMO PRIMERA DAMA

Más allá del humor, Samantha Batallanos aprovechó la conversación para proyectarse en un rol de liderazgo social en caso de llegar a ser primera dama. La modelo compartió algunas de sus primeras ideas, destacando su interés en el trabajo comunitario y la educación: “Todo mi apoyo, estamos aquí para brindar oportunidades, y siempre mantengo mi buena predisposición para trabajar en conjunto con el pueblo”, señaló.

Asimismo, Batallanos expresó su intención de involucrarse directamente en los asentamientos humanos para impulsar la educación: “Irme a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Me encantaría. Siento que falta bastante trabajo en educación”, añadió.

(américa hoy)