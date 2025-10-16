EsSalud inaugura nuevo ambiente de atención oncológica en el hospital Negreiros

A veces la esperanza se encuentra en los lugares más silenciosos: una sala luminosa, un sofá cómodo, una enfermera que sonríe antes de iniciar el tratamiento. Para muchos pacientes oncológicos, esos detalles y gestos significan más que una terapia: representan la posibilidad de sentirse acompañados, comprendidos y cuidados.

Así lo vive Aleida, de 40 años, quien recibe por primera vez su tratamiento oncológico en el nuevo servicio de Terapia Infusional del Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega. “Me quedé sorprendida porque uno siente malestar y necesita comodidad. En otros hospitales atienden en sillas de ruedas, pero aquí todo es distinto. Esta área me da mucha tranquilidad”, cuenta con alivio.



A su lado, María Fernanda, una joven de 19 años, sonríe con serenidad mientras recibe su tratamiento. “Me siento bien porque este espacio no solo es para mí, sino para todas las personas que van a venir a recibir un tratamiento. Los ambientes son cómodos, modernos y bonitos, ideales para recuperarse”, expresa.





¿Qué es la terapia infusional? Entre enero y julio de 2025, la Red Prestacional Sabogal registró 5693 casos confirmados de cáncer (3113 en mujeres y 2580 en varones) y 5049 casos sospechosos en seguimiento. Con esta nueva unidad, el Hospital Negreiros asumirá un rol clave dentro de la red, ofreciendo atención integral y multidisciplinaria de manera rápida.

En este nuevo ambiente se brindará la terapia infusional, que consiste en la administración de medicamentos, líquidos o nutrientes directamente al torrente sanguíneo, a través de una vía intravenosa, permitiendo que el tratamiento actúe de forma más rápida y efectiva.

Es importante recordar que en el caso de los pacientes oncológicos, este procedimiento es fundamental para la aplicación de quimioterapias, hidrataciones y otros tratamientos de soporte, en un entorno seguro y controlado por personal especializado.

Ayuda al desembalse

En el nuevo espacio se proyecta atender a más de 400 pacientes oncológicos al mes, reduciendo significativamente las listas de espera y descongestionando el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.



El ambiente cuenta con equipamiento moderno, personal especializado y un enfoque centrado en la persona, garantizando una atención segura, empática y continua. Cada paciente recibe su tratamiento bajo supervisión médica permanente, en un entorno diseñado para brindar tranquilidad y bienestar.