Ministro del Interior anuncia grupo especial de la PNP para investigar muerte de manifestante

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó ante el Pleno del Congreso la creación de un grupo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que tendrá a su cargo la investigación de la muerte de Eduardo Ruiz (32), quien perdió la vida durante la marcha de la “Generación Z”, ayer 15 de octubre. El hombre recibió un disparo en el abdomen ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Francia en Centro de Lima.

Tiburcio precisó que, apenas se conoció el deceso, se dispuso la conformación inmediata de un equipo especializado de la División de Homicidios, que acudió al hospital Loayza y coordinó con representantes del Ministerio Público para realizar las primeras diligencias. “Se coordinó con la Policía Nacional para la conformación de un equipo especializado que realice la investigación. Inmediatamente, estuvo la división de homicidios presente en el lugar”, explicó el ministro.

El titular del Interior recordó que, según la Ley 32130, las investigaciones preliminares en casos de muertes violentas deben ser llevadas a cabo por la Policía Nacional. En ese sentido, exhortó al Ministerio Público a respetar las competencias establecidas por norma. Además, remarcó que las pericias forenses estarán a cargo del Instituto de Medicina Legal, mientras la PNP se encargará de recolectar evidencias y elaborar los informes técnicos necesarios.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ESCLARECER EL CASO

Durante su exposición, Vicente Tiburcio aseguró que la institución policial actúa con transparencia y descartó cualquier intento de ocultar información. “La Policía Nacional nunca ha ocultado nada. Siempre hemos manejado todo con evidencia”, subrayó. El ministro también anunció que se utilizará tecnología de inteligencia artificial para analizar los videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, lo que podría resultar determinante para identificar al responsable del disparo que acabó con la vida de Ruiz.