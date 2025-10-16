Eduardo Ruiz: todo sobre el activista, cantante de hip hop y padre de familia que murió en la marcha

Como en todas las marchas quiso estar presente, y junto a unos amigos de su barrio, vivía en San Martín de Porres (SMP) llegó al Centro de Lima para manifestarse. Eduardo Ruiz, cuestionaba la gestión del Gobierno y del Congreso de la República.

Incluso pensaba cantar al final de la marcha en la Plaza Francia, un breve show, pero un disparo acabó con la vida del artista conocido como Trvkoó. Llegó cadáver al hospital Loayza, la Fiscalía investiga, el Gobierno pide esclarecer los hechos.

COLECTIVOS SOCIALES

Ruiz Sanz, de 32 años cantaba hip hop y rap, su talento era reconocido en la escena urbana local, muchos artistas jóvenes le pedían composiciones o lo presentaban en espectáculos como una figura especial, para realzar los conciertos.

El joven deja en la orfandad a un niño de 9 años, su familia evita dar declaraciones. Su muerte ha generado muestras de solidaridad en redes y pedidos de justicia por parte de diversos colectivos sociales y figuras de música urbana del país.