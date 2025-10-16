Panamericana Televisión: seis décadas de historia, talento y noticias que unen al país

Como cada 16 de octubre, Panamericana Televisión celebra un año más de compromiso frente a los millones de peruanos dando una programación variada, noticias imparciales e información transparente. Son 66 años que marcan su historia y la del país.

Este emblemático canal se ha convertido en uno de los preferidos por el público peruano, pues ha marcado la vida de varias generaciones con programas emblemáticos del país, algunos de ellos siguen hasta hoy marcando día a día la pauta del acontecer peruano.

PROGRAMAS QUE DEJARON HUELLA

Panamericana Televisión se ha convertido en un semillero de grandes talentos que se han convertido en referente obligado de nuestra sociedad, es el caso del querido Augusto Ferrando, quien lideró uno de los programas más importantes de la televisión peruana y que dejó un gran legado: “Trampolín a la Fama”.

También fue en la ‘esquina de la televisión’ que nació una de las figuras más queridas del entretenimiento y que marcó un antes y un después en los programas del mediodía: Gisela Valcárcel y “Aló Gisela” generaron un gran impacto en la población.

Así también, “Nubeluz” y “Risas y Salsa” consagraron a varios y reconocidos personajes de la televisión como Almendra Gomelsky, Analí Cabrera, César Ureta, entre otros grandes artistas.

PANAMERICANA HOY

Hoy, Panamericana Televisión sigue en la vanguardia y reafirma su compromiso de seguir brindando contenido de calidad en toda su programación. Es así que hoy siguen vigentes programas ‘bandera’ que son los favoritos de la audiencia.

Panorama: reconocido por ser uno de los programas de investigación más importantes del país en el que se realizan reportajes y denuncias para destapar casos de corrupción e irregularidades que afectan a la sociedad. Actualmente es conducido por la periodista Carla Muschi.

24 Horas: Es el noticiero principal de Panamericana Televisión, el cual se ha consolidado como una fuente informativa objetiva, confiable y a la vanguardia de la coyuntura nacional e internacional. Bajo un solo nombre, el noticiero se ha dividido en cinco ediciones: Mediodía, conducido por Paola Moreno; Central bajo la conducción de Marisol García; Tatiana Alemán en 2024; Sábado bajo la conducción de Alvaro Cisneros y Domingo con Fernando Marcelo y Tifanny Tipiani.

Buenos Días Perú: la decana de la televisión peruana, se ha convertido en un referente matutino para mantenerse informado con lo último de las noticias. Hoy cumple 44 años de aniversario y es conducido por Pamela Acosta y Claudia Chiroque.

Así también, dentro de su programación noticiosa y de entretenimiento, el canal ofrece una serie de programas para todos los gustos: “Préndete”, el programa matutino bajo la conducción de Karla Tarazona, Rocío Miranda y Christian Domínguez; “Todo se Filtra”, con las últimas primicias del espectáculo peruano, es conducido por Kurt Villavicencio; “Paren Todo”, el espacio para atender sus denuncias conducido por Alexandra Hörler y Paco Flores; "Al Sexto Día", el cual se emite los sábados y domingos con reportajes y temas curiosos liderado por la carismática Laura Spoya; y “Teledeportes”, que ofrece un detallado análisis del acontecer deportivo bajo la conducción de Franco Lostaunau y Raúl Romero.

Han pasado más de seis décadas y Panamericana Televisión sigue formando parte de cada casa peruana, llevando la mejor información y entretenimiento y dejando un imborrable legado para la escena televisiva.