Lucho Cáceres pide que se vayan todos, pero defiende a Susel Paredes: “A ella no se le mete en ese paquete”

En medio de la marcha de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, diversos artistas de la televisión peruana se sumaron a las protestas contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso, exigiendo que los integrantes de ambos poderes dejen el cargo.

Durante la concentración de los ciudadanos, el actor Lucho Cáceres fue consultado sobre los pedidos de la población, asegurando que todos están cansados de lo que acontecen en el país, sin embargo, al ser consultado sobre la parlamentaria Susel Paredes, decidió salir en defensa de la integrante del Legislativo.

“Creo que debemos tener presente y no volver a caer en el fango mafioso con el que estamos viviendo, es no volver a votar por ninguno de los que están ahí (en el Congreso)”, mencionó en un primer momento ello, pero fue consultado acerca de Paredes Piqué, lo que causó una pequeña incomodidad. “A ella no la puedes meter en ese paquete”.

OTROS PERSONAJES EN LA MANIFESTACIÓN

Al igual que Lucho Cáceres, personajes de la actuación como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Bruno Odar, también estuvieron en la manifestación de la Generación Z. Desde el Parlamento, la legisladora Ruth Luque acompañada de Indira Huilca se dieron un momento para alzar su voz de protesta.