Alcalde Reggiardo: Sujeto que disparó y mató a manifestante en Centro de Lima habría sido identificado

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que ya se habría identificado al sujeto que disparó y mató al cantante de música urbana, Eduardo Ruiz Sanz, durante la manifestación registrada ayer en el Cercado de Lima, contra el Gobierno y el Congreso de la República.

"Hay ahí el accionar de armas de fuego de parte de civiles y que esto, felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad. Pero esto es materia de una investigación", manifestó.

DAÑOS MATERIALES

El burgomaestre metropolitano, en entrevista con RPP, dijo también que, según determinen las indagaciones, iniciarán a la brevedad posible las acciones judiciales. En las próximas horas esperan tener más información sobre el caso, a fin de dar cuenta a las autoridades.

Por otro lado, Reggiardo Barreto señaló que los daños materiales ocasionados por las protestas en distintas calles y plazas del Centro de Lima “son cuantiosos", y que se ofrecerán mayores detalles al respecto en las próximas horas cuando se termine la evaluación total.