Ministro Tiburcio sobre muerte de Eduardo Ruiz en protesta: No hubo Ternas en acciones de control

Esta mañana, en entrevista con Exitosa, el ministro Vicente Tiburcio, negó que durante la protesta de ayer, convocada por el colectivo Generación Z, haya habido presencia de policías del Grupo Terna, ello, tras la muerte de un manifestante en la Plaza Francia.

Se trata de Eduardo Ruiz, quien murió de un disparo en el tórax. Al respecto, un testigo aseguró que el disparo habría venido de un sujeto vestido de civil al que señaló como una agente del Grupo Terna de la Policía Nacional, el titular del Interior negó la versión.

Manifestó que no hubo uso de la fuerza en la Plaza Francia, lugar donde perdió la vida el músico urbano, de 32 años de edad, pues todo el trabajo se concentró en la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo, el parque Naval de los Héroes, puntos de concentración.

POLICÍA MALTRATADA

"En el planeamiento (control de acciones) no se había incluido a ningún agente terna, eso que quede claro, por eso decimos que inmediatamente se desarrolle este proceso de investigación para que se establezca las causas de la muerte de este ciudadano", afirmó.

Asimismo, Tiburcio Orbezo señaló que anoche "La policía ha sido maltratada, violentada, tenemos a varios que están por cirugía, hay una policía a la que le han disparado con esa avellaneda en el rostro, hay dos policías que están en Trauma Shock", señaló.