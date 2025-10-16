BDP de aniversario: Claudia Chiroque y Pamela Acosta celebran los 44 años del noticiero

Por: Manuel Silva Córdova

Como cada 16 de octubre, Panamericana Televisión celebra un año más de creación y no solo el canal esta de onomástico, sino que también, Buenos Días Perú, uno de los noticieros más sintonizados por los peruanos. El espacio matutino conducido por Claudia Chiroque y Pamela Acosta está cumpliendo 44 años de haberse lanzado el primer programa. En medio de los festejos, Claudia y Pamela brindaron una entrevista a Panamericana.pe sobre los momentos más recordados que han vivido en BDP.

¿Cómo fue para cada una de ustedes asumir el reto de la conducción del noticiero?

P: Al principio estuve muy asustada porque para mí Buenos Días Perú siempre ha sido un noticiero de mucho peso y no me sentía preparada por el síndrome del impostor que tenemos las mujeres. Ha sido un reto interesante.

C: Ha sido un reto, que me ha dejado mucho aprendizaje. Llegué al decano de los noticieros. Para mí fue un reto intentar entender la dinámica y el trabajo en equipo.

¿Cuál ha sido el momento más complicado que han vivido en BDP?

C: No podría definir uno en particular, porque todos los días tenemos historias y cada una es diferente.

P: Recuerdo la entrevista que le hicimos al expresidente Alan García, la cual fue bastante tensa.

Foto: Arturo Gutarra

¿Qué noticia fue la que más las impactó en medio de la emisión del programa?

P: La noticia de la muerte de Alan García. Estábamos en pleno set y comenzamos a recibir información off de récord y WhatsApp (…) Nosotros teníamos imágenes sobre el fallecimiento, pero tuvimos que esperar para poder decirlo.

C: Yo me quedo con las historias de la gente. No me deja de paralizar la muerte. El día a día se me ha convertido en despertarme con (la noticia) de un muerto e irme a dormirme con la noticia de un muerto.

¿Qué mensaje les envían a los televidentes de Buenos Días Perú?

C: Primero agradecer al público por el cariño que nos tienen. Como grupo buscamos darles información de primera mano. Queremos que encuentre en Buenos Días Perú, una herramienta para que sus demandas puedan ser escuchadas.

P: Quiero agradecer y decirle que siempre pueden contar con nosotros. Siempre los escucharemos para que sus problemas tengan una solución.