Hospital Loayza: retiran restos de fallecido durante protestas contra el Gobierno y el Congreso

Durante la madrugada, fue retirado del Hospital Arzobispo Loayza los restos de Eduardo Ruiz, joven fallecido anoche en las protestas contra el Gobierno y el Congreso; su cadáver fue llevado a la Morgue Central de Lima.

Según trabajadores del nosocomio, el cuerpo fue retirado alrededor de las 4:00 a.m. en presencia de representantes de la Fiscalía. Mientras familiares y amigos de la víctima hicieron una vigilia en los exteriores del nosocomio.

PINTAS OFENSIVAS

Luego que el cadáver fue retirado del centro médico, periodistas trataron de entrevistar a los parientes de Ruíz Sanz que estaban en la puerta del nosocomio, pero evitaron declarar a la prensa y se retiraron rápidamente del lugar.

Minutos después llegaron manifestantes quienes vandalizaron los muros del centro de salud con pintas ofensivas a Policía Nacional, el Poder Ejecutivo y al Parlamento. Indicaron también que las movilizaciones continuarán.