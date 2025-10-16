Alcalde de Lima alerta sobre manifestantes con bombas molotov durante protestas

El alcalde encargado de Lima afirmó que delincuentes se infiltraron en la marcha de la “Generación Z” y provocaron los actos vandálicos durante las protestas.

El alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que delincuentes se infiltraron en la marcha de la denominada “Generación Z” y fueron los responsables de los actos vandálicos ocurridos durante la jornada de protestas en la capital.

“La información que yo tengo, porque también tenemos gente de inteligencia en la zona, es que hay una gran cantidad de manifestantes con bombas molotov y que las están abasteciendo. Eso es un tema que la Policía ha pasado a una segunda fase de este operativo que pretende impedir que la violencia crezca y se siga dañando espacios públicos”, declaró en entrevista con RPP.

PRUEBAS

Reggiardo afirmó que, gracias a las 444 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, la Municipalidad de Lima cuenta con pruebas que serán judicializadas. “Se tiene que poner coto a esta situación”, enfatizó.

Respecto a la información obtenida por fuentes de inteligencia, el alcalde aclaró que no se trata de personal municipal. “Tenemos personas que colaboran con nosotros y nos brindan información pues están inmiscuidas en la propia marcha. No es un personal del municipio, sino policías que nos proporcionan información”, explicó.