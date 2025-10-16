Cae organización criminal vinculada al ataque contra Agua Marina

Durante un megaoperativo, once personas fueron detenidas por integrar la banda “Los Sanguinarios de la Construcción”, relacionada con alias “El Jorobado” y con conexiones con empresas de espectáculos.

Once presuntos integrantes de la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción” fueron capturados en un megaoperativo ejecutado por la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVIAC). Esta red delictiva estaría vinculada a Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”, considerado uno de los principales enemigos de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, en la disputa por el control de Lima Norte.

Entre los detenidos figura Glemn Antonio Montes Malaver, quien, según registros de la SUNAT, figura como gerente general de la empresa productora que organizó el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, evento que terminó siendo escenario de un ataque armado que pudo acabar en tragedia. La Fiscalía investiga si esta empresa sería una fachada utilizada por la organización criminal para lavar dinero.

Tras su captura, los detenidos fueron trasladados en caravana desde la sede de la Dirincri hacia el distrito de Ventanilla, donde el próximo viernes 17 de octubre se iniciarán las audiencias de prisión preventiva. El caso está siendo investigado por el Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, como parte de una investigación más amplia sobre la infiltración del crimen en el sector del entretenimiento.

PAUSA EN SUS PRESENTACIONES

Por su parte, Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, anunció una breve pausa en sus presentaciones como muestra de respeto a las víctimas y al equipo afectado por el atentado. “Por el momento no voy a trabajar; creo que sería una falta de respeto salir a presentarme después de lo ocurrido”, declaró el artista, quien aseguró estar atravesando un proceso de recuperación emocional tras los momentos de tensión vividos en el concierto.