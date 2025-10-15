Presidente Jerí sobre manifestaciones: “No permitiremos que un grupo reducido use la violencia”

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció en medio de las protestas que se desarrollan este miércoles en el Centro de Lima. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Gobierno respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero advirtió que no tolerará actos vandálicos ni agresiones cometidas por algunos infiltrados.

El mandatario publicó un mensaje acompañado de un video difundido por la Policía Nacional del Perú, donde se observa a un grupo de manifestantes increpando y destrozando el vehículo de un conductor en plena vía pública.

“La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

GOBIERNO MONITOREA LAS PROTESTAS EN TIEMPO REAL

El presidente también informó que el Ejecutivo está empleando sistemas de videovigilancia para monitorear las movilizaciones y detectar posibles disturbios. “Nuestras cámaras y las de la Municipalidad Metropolitana de Lima están transmitiendo en vivo todo lo que ocurre”, precisó Jerí,

El mensaje del mandatario llega en un contexto de creciente tensión social, luego de que miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, salieran a las calles para expresar su rechazo al Gobierno y al Congreso. Hasta el cierre de este informe se pudo conocer que varios policías y manifestantes resultaron heridos tras enfrentamientos en el centro de Lima.