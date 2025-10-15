Congreso: Aprueban ley para que alimentos procesados incluyan octógonos, sin importar el tamaño del envase

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó una modificación a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que obliga a todos los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas a incluir los octógonos de advertencia, sin importar el tamaño del envase.

La iniciativa aprobada modifica el artículo 10 de la Ley 30021, estableciendo que los octógonos deberán figurar en todos los alimentos y bebidas que superen los parámetros técnicos de azúcar, sodio o grasas saturadas, sin excepción alguna.

La medida alcanza también a los productos con etiquetas pequeñas —aquellos cuya superficie frontal sea inferior a 20 centímetros cuadrados— deberán incorporar las advertencias sanitarias, de acuerdo con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud.

Durante el debate, la presidenta de la comisión, Katy Ugarte, señaló que la medida “corrige una distorsión que vulneraba el derecho de los consumidores, especialmente de los niños y adolescentes, a contar con información transparente sobre lo que consumen”.

LINEAMIENTOS DE LA NORMA

El Ministerio de Salud tendrá un plazo de 120 días para actualizar el Manual de Advertencias Publicitarias y adecuarlo a los nuevos lineamientos. La norma busca prevenir enfermedades no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, al garantizar que los ciudadanos cuenten con información clara sobre el contenido nutricional de los productos que consumen.