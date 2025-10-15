JNE declara fundada vacancia del alcalde de Chorrillos Fernando Velasco

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia presentada contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, acusado por una ciudadana de presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la piscina municipal.

Velasco quien asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales de 2022, era señalado de haber cedido un predio municipal aun empresario para una academia de natación, presuntamente sin la aprobación del Consejo Municipal, hecho que hizo que se inicie un proceso de vacancia en su contra.

Durante el proceso se recopiló información de los vecinos del distrito, quienes realizaron pagos mediante la aplicación Yape para inscribirse en la academia de natación. Según la Municipalidad, las transferencias nunca se concretaron y el empresario devolvió el dinero recibido.

¿QUIÉN ASUMIRÁ EL CARGO?

Tras la vacancia, el cargo será asumido por el teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo, quien en marzo fue captado recibiendo un fajo de dinero en una reunión privada, hecho que fue difundido durante una sesión ordinaria del Concejo.