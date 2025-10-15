“Generación Z” marcha hoy en Lima y otras regiones del país

Hoy miércoles 15 de octubre, miles de jóvenes pertenecientes a la “Generación Z” saldrán a las calles de Lima para manifestarse contra el gobierno y el Congreso de la República. La convocatoria nacional busca rechazar la inacción de las autoridades frente al incremento de la criminalidad que afecta al país, especialmente en la capital, donde los casos de extorsión y sicariato han crecido de forma alarmante.

A la protesta se han sumado diversos gremios de trabajadores y colectivos estudiantiles de universidades públicas y privadas. Desde tempranas horas de la mañana, provincias del norte y sur ya registran concentraciones y marchas pacíficas en apoyo a la movilización nacional.

Entre las principales demandas de los manifestantes figuran el rechazo al nuevo gobierno de transición encabezado por José Jerí y el pedido del cierre del Congreso. Los organizadores han reiterado que la protesta se realizará de manera pacífica y busca visibilizar el malestar ciudadano ante la falta de medidas efectivas contra la inseguridad.

LIMA Y MÁS DE 15 REGIONES SE SUMAN A LA JORNADA DE PROTESTAS

En la capital, los principales puntos de concentración serán la Plaza Bolognesi, la Plaza 2 de Mayo, la avenida Abancay y la Plaza San Martín, donde se espera la mayor participación de jóvenes. Sin embargo, la movilización no se limita a Lima: al menos 15 regiones del país, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca y Piura, también realizarán marchas en sus principales plazas y avenidas pidiendo mayor seguridad.