EsSalud invertirá más de 20 millones de soles en la compra de equipos para el primer nivel de atención

Tras 7 meses en el cargo, presidente ejecutivo detalla avances en ejes de gestión. “La meta es que el asegurado recupere la confianza en la institución”, dice el Dr. Segundo Acho

Mejorar el servicio es el objetivo. El Seguro Social de Salud (EsSalud) tiene planificado invertir 20.3 millones de soles para la adquisición hasta fines de año de 3570 equipos que serán destinados a establecimientos del primer nivel de atención en las diferentes redes prestacionales y asistenciales del país.

Se trata de equipamiento biomédico, complementario, electromecánico y mobiliario. Entre los principales ítems figuran balanzas, esterilizadores, maletines de reanimación y resucitadores.

“Estamos trabajando intensamente para optimizar la atención a la población asegurada y recuperar su confianza en la institución. Al cumplir siete meses en la presidencia ejecutiva, esta planificada adquisición de equipos se enmarca en dos de los cuatro ejes de nuestra gestión: el fortalecimiento de la atención primaria y la sostenibilidad financiera de la entidad”, sostiene el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Es importante resaltar que estas compras están incluidas en el gran paquete de inversión de 2833 millones de soles para la ejecución de proyectos de infraestructura y la adquisición de equipos de alta tecnología, equipamiento para el primer nivel de atención y ambulancias, remarca el titular de EsSalud.

“En ese gran paquete están el Hospital del Altiplano, de Puno, y el Hospital Especializado de Cajamarca, cuyas ejecuciones de infraestructura tienen 90% de avance”, detalla el Dr. Acho.

En lo que se refiere a ambulancias, se han destinado 25 329 000 soles para la compra de 39 unidades urbanas Tipo II, 23 urbanas Tipo III y 37 rurales Tipo II. “Ya se firmó el contrato y estas unidades deberían llegar a más tardar en agosto del 2026”, indica el presidente ejecutivo.

Reitera que su gestión tiene como premisas la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas como pilares en las compras y adquisiciones, en aras de resguardar los recursos de la seguridad social y avanzar hacia su sostenibilidad financiera.

El Dr. Acho informa también que la institución está impulsando el programa ‘Prevenir EsSalud’ para llevar medicina preventiva a los asegurados en sus centros laborales, y está planificando aplicar desde el próximo año la estrategia ‘EsSalud en Casa’ con visitas domiciliarias integrales, que incluirán identificación de riesgos, plan de atención familiar y oferta de la cartera de servicios de salud preventiva por curso de vida (niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor).

Optimización del uso del recurso humano y citas

El titular de EsSalud explica que se está optimizando el uso del recurso humano asistencial con un tercer turno en consulta externa y programaciones de turnos nocturnos y de sábado y domingo para cirugías, todo lo cual lleva a un aumento de horario de atención en nuestras 27 redes asistenciales y prestacionales a nivel nacional.

Detalla que luego de esta reorganización de personal se realizará convocatorias de plazas de médicos, según demanda por incidencia de patología. “A fin de disminuir los diferimientos en las citas, estamos afinando la integración entre la central de citas y las reservas de citas que se hacen en los mismos centros hospitalarios, para que todo esté alineado y alimentado en simultáneo”, afirma la autoridad.

Cifras de gestión

Otro de los ejes de gestión es el incremento de la producción asistencial. En ese marco, el Dr. Acho resalta que de enero a agosto del 2025 se realizaron 15 422 373 consultas externas y 291 005 cirugías a nivel nacional, lo que representó un aumento del 7% y 5.2%, respectivamente con relación al mismo período del 2024.

“En EsSalud estamos aplicando una política de estímulo y reconocimiento al recurso humano por producción y buen desempeño. En ese marco, la reciente huelga llegó a su fin luego de que los sindicatos, agrupados en Gremios Unidos, aceptaran la propuesta de entrega de bono (asignación) al personal por indicadores de desempeño. Ello repercutirá en una mejora en la atención a los asegurados, con lo cual, a su vez, EsSalud recuperará la confianza de la ciudadanía”, dice el presidente ejecutivo.

Telemedicina

Finalmente, el titular de EsSalud destaca que la institución está avanzando también en el cuarto eje de gestión es la transformación digital y telemedicina, a través de las coordinaciones entre el Centro Nacional de Telemedicina (CENATE) y las redes prestacionales y asistenciales.

“Las teleconsultas y los teleapoyos al diagnóstico son dos de las principales acciones en este rubro, que ayuda al desembalse de consultas y contrarresta los diferimientos en las citas”, destaca el Dr. Acho.