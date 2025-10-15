¡Atención! Cancelan definitivamente ruta Lima – La Habana: ¿Qué sucedió?

Por medio de un comunicado, LATAM Airlines Perú informó la cancelación definitiva de la ruta Lima – La Habana, la cuál comenzará a regir desde el próximo 11 de marzo de 2026, decisión que afectará a miles de ciudadanos que tenían planeado viajar.

¿QUÉ SUCEDIÓ EXACTAMENTE?

La medida adoptada responde al aumento del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, lo cuál sería perjudicial para los intereses de las personas que desean llegar a la ciudad caribeña.

Desde LATAM Airlines Perú anunciaron que la ruta en mención es abarcada principalmente por viajeros que llegan del extranjero en manera de conexión, significando más del 60% de la tripulación que busca arribar a Cuba.

Cabe precisar que, desde la entidad han dado una serie de soluciones a las personas que tenían planeado su viaje para la fecha en cuestión. Entre las propuestas se informa acerca de la devolución de su dinero o el adelanto de sus vuelos.