Óscar Arriola anuncia proyecto de ley para sancionar a policías involucrados en actos de corrupción

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que está listo un proyecto de ley para reformar el régimen disciplinario policial con el fin de sancionar de forma más rápida a efectivos implicados en corrupción o crimen organizado.

La iniciativa será entregada hoy miércoles 15 de octubre al nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y podría canalizarse vía proyecto legislativo o decreto, si el Congreso otorga facultades al Ejecutivo.

Arriola sostuvo que la actual normativa genera procesos excesivamente largos, con plazos que permiten la prescripción de casos. "Lo que buscamos es una respuesta inmediata frente a hechos probados, más allá de la vía penal", explicó el comandante en diálogo con Canal N, refiriéndose a la reciente detención de 12 policías integrando una organización criminal.

Mejorar imagen y lucha contra el crimen

Arriola aseguró que la propuesta se basa en casos objetivos y documentados, y que su implementación permitirá mejorar la imagen institucional y fortalecer la lucha contra el crimen desde dentro de la propia institución policial.

Plan Celador y adquisición de vehículos

Al ser consultado sobre un posible estado de emergencia, Arriola descartó la posibilidad y en su lugar implementará el "Plan Celador", que activa a efectivos durante sus días de franco con menor costo operativo.

Sobre la adquisición de vehículos de alta gama, aclaró que no conoce los detalles del proceso, pero exigirá que futuras compras respondan a prioridades operativas, reconociendo que muchos policías carecen de chalecos antibalas y herramientas básicas.