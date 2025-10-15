Escolar muere ahogado durante sesión de fotos de promoción en playa Agua Dulce

Un escolar de 17 años murió ahogado este lunes en la playa Agua Dulce de Chorrillos mientras participaba en una sesión de fotos de promoción con sus compañeros del colegio Aichi Nagoya de Vitarte.

Según informó América Noticias, una fuerte ola sorprendió al grupo de alumnos en la orilla y arrastró a tres de ellos hacia aguas más profundas, de donde solo dos pudieron ser rescatados con vida.

El adolescente fue sacado del agua y recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado en ambulancia a un centro de salud cercano, donde se confirmó su fallecimiento. El joven, mayor de cinco hermanos, trabajaba en sus tiempos libres para apoyar económicamente a su familia.

Otros menores afectados

Además del menor fallecido, dos escolares más resultaron afectados por el incidente. Uno de ellos fue estabilizado y recibió el alta médica, mientras que el otro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con estado de salud delicado. Las autoridades policiales y de la Capitanía de Puertos investigan las circunstancias exactas del suceso.

Actividad no oficial y apoyo

El colegio Aichi Nagoya confirmó que la actividad en la playa no era oficial y que los estudiantes estaban acompañados por algunos padres de la junta directiva del aula, pero sin presencia de personal del plantel. A través de un comunicado, la institución educativa lamentó el deceso del estudiante y anunció que brindará apoyo psicológico a sus compañeros y familiares.