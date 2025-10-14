Transportistas de Lima y Callao no acatarán paro durante marcha de la “Generación Z”

Los gremios de transporte público de Lima y Callao emitieron un comunicado la tarde de este martes para pronunciarse sobre la marcha convocada por la “Generación Z” programada para este miércoles 15 de octubre. En el documento, los transportistas informaron que no acatarán un paro, con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a movilizarse y realizar sus labores con normalidad.

El pronunciamiento, aprobado por unanimidad entre los principales gremios, exhorta a las autoridades a brindar las garantías necesarias ante las movilizaciones anunciadas, a fin de evitar posibles ataques o daños contra las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios.

PIDEN AL GOBIERNO ACCIONES URGENTES FRENTE A LA CRIMINALIDAD

Los representantes del sector explicaron que su decisión se basa en los acuerdos alcanzados con el presidente de la República, José Jerí quien se comprometió a enfrentar la criminalidad de manera firme y decidida. “Exhortamos al Poder Ejecutivo a asumir un liderazgo real, adoptar medidas concretas y mostrar resultados a la brevedad”, señalaron en su comunicado.

Asimismo, los gremios recordaron que esperan que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República cumplan los compromisos asumidos en las actas suscritas, especialmente aquellos relacionados con la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.

De esta forma, al menos ocho gremios de transporte público de Lima y Callao aseguraron que no participarán en la protesta, garantizando la continuidad del servicio para miles de usuarios durante la jornada de movilizaciones.