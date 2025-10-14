Hombre acusado de intentar asesinar a López Aliaga denuncia que PNP le sembró arma de fuego

Paolo Pizango Iriarte, el hombre que fue detenido durante un evento de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo (VMT), denunció que el revólver que supuestamente se le encontró fue “sembrado” por los efectivos policiales que participaron en su intervención el pasado 10 de octubre, cuando el exalcalde realizaba un acto público en dicho distrito del sur de Lima.

Durante la audiencia de prisión preventiva, Pizango insistió en su inocencia y aseguró que su fe cristiana le impide portar armas. “Yo soy una persona de bien, no tengo antecedentes. La Iglesia no me lo permite, y menos la palabra de Dios”, expresó. Su defensa también sostuvo que no existen pruebas que acrediten la tenencia del arma.

Sin embargo, el Ministerio Público mantuvo la acusación en su contra por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego, luego de que en el operativo policial se encontrara un revólver cargado en su poder. “Soy inocente delante de Dios y delante de su presencia, de cada uno de ustedes”, sostuvo Pizango ante el Juez.

PODER JUDICIAL RECHAZA SU VERSIÓN Y ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA

El Poder Judicial finalmente desestimó los argumentos de la defensa y ordenó prisión preventiva de nueve meses contra Paolo Pizango Iriarte. El hombre, quien aseguró ser inocente permanecerá bajo investigación mientras la Fiscalía determina el origen del arma y su posible vínculo con el intervenido.