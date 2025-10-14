Susana Saldaña: Gamarra no participará en protestas y comerciantes atenderán con total normalidad

En entrevista con Canal N, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, informó que el emporio comercial, en esta oportunidad, no participará de ninguna marcha ni realizará un cierre colectivo este miércoles 15 de octubre, la atención será normal.

Señaló que en estos momentos, están en plena campaña navideña, considerada la más importante del año en términos de ventas y producción. Por ello, decidieron continuar sus operaciones con normalidad y no alterar el ritmo comercial del emporio de La Victoria.

ACCIONES PREVENTIVAS

Dijo también que ya han coordinado acciones preventivas con la Policía Nacional y el municipio de La Victoria. “Quienes deseen venir a trabajar o comprar en Gamarra pueden hacerlo con total tranquilidad. La seguridad está totalmente garantizada”, afirmó.

Pese a no sumarse a las marchas, expresó su solidaridad con los sectores afectados por la criminalidad. “Nosotros también hemos salido a marchar en defensa de nuestros derechos, pero bajo ningún concepto la protesta debe convertirse en violencia”, concluyó .