José Jerí pide al INPE habilitar en Ancón I pabellón de extrema seguridad para reos de alta peligrosidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó hoy, mediante sus redes sociales, que a solicitud del presidente de la República, José Jerí Oré, habilitará un pabellón especial en el penal Ancón I, para alojar internos condenados por delitos de mayor gravedad.

"Por encargo del presidente José Jerí Oré, el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad", indicaron.

PROCESADOS O SENTENCIADOS

Asimismo, el documento de la entidad indica que la habilitación del pabellón estará lista en dos semanas, y que el personal del INPE trabaja permanentemente para evitar que las bandas criminales puedan seguir operando desde prisión como ha venido sucediendo.

"Esta medida está dirigida a internos procesados o sentenciados por delitos de alta peligrosidad, como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros. El Gobierno y el INPE refuerzan el control para bloquear el accionar de organizaciones criminales que operan desde las cárceles", añadieron.