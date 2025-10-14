Alcalde de Lima propone declarar estado de emergencia y que FFAA tomen el control de los penales

Durante su alocución en la reunión convocada por el presidente José Jerí con alcaldes de la capital para tratar el tema de criminalidad, el alcalde del Lima, Renzo Reggiardo, propuso distintas medidas, entre ellas declarar el país en estado de emergencia.

Asimismo, el burgomaestre metropolitano recomendó que las Fuerzas Armadas (FFAA) asuman temporalmente el control de los penales, pues muchas acciones criminales se siguen planificando desde las cárceles. También planteó restringir el uso de motos.

FONDO DE SEGURIDAD

Dijo también que los serenos podrían dirigir el tránsito y realizar patrullaje preventivo, mientras la policía combate la delincuencia. Asimismo, pidió que el penal de Lurigancho albergue a extranjeros indocumentados mientras se resuelve su situación migratoria.

Además, solicitó la reactivación y ampliación del fondo de seguridad ciudadana para las comunas. Finalmente, saludó la reunión organizada por el Poder Ejecutivo y expresó su disposición a colaborar con las medidas que se definan para enfrentar la inseguridad.