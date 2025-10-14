Susel Paredes a Rafael López Aliaga: Los políticos no deben usar niños para sus campañas políticas

En entrevista con RPP, la legisladora Susel Paredes criticó a Rafael López Aliaga por la presencia de una niña en una actividad en el parque de la Exposición, donde realizó una “falsa rendición de cuentas que en mi opinión ha sido el lanzamiento de su candidatura", dijo.

"Una niña que, evidentemente está puesta ahí por razones de la performance del espectáculo, le dice: 'Tú debes ser el presidente de la República. Los políticos no deben usar menores de edad para sus campañas políticas", señaló categórica Paredes Piqué.

NO ES UN PREMIO CONSUELO

Aseguró que al líder de Renovación Popular "nunca le interesó Lima. Y ahora entra Reggiardo, pero va a postular a la alcaldía; entonces, también va a abandonar Lima. ¿Y después quién vendría? ¿Fabiola Morales?, también abandonará Lima", se preguntó.

"¿Qué cosa creen que es Lima? no es un premio consuelo ni es cualquier cosa para que vengan a la capital de la República del Perú a hacer política mientras llegan al puesto que verdaderamente quieren", añadió la parlamentaria del Bloque Democrático Popular.