VES: escolar muere electrocutada mientras usaba su celular conectado al cargador

Una menor de 16 años falleció este lunes en su vivienda del sector 1, grupo 23 de Villa El Salvador, tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba su teléfono celular que permanecía conectado al cargador.

De acuerdo con la información preliminar, la adolescente —de nacionalidad venezolana y estudiante del quinto año de secundaria en el colegio Perú-Estados Unidos— se encontraba coordinando una colecta solidaria para uno de sus compañeros de clases cuya vivienda resultó afectada por el reciente incendio en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Vecinos del inmueble relataron que la joven habría sufrido la descarga al tocar el celular enchufado. “Ha estado manipulando el celular con el cargador conectado y ha salido una descarga. Es lo único que sabemos. Ella estaba en quinto de secundaria del colegio Perú-Estados Unidos, acá en Micaela Bastidas. Son venezolanos y alquilaban acá”, contó una vecina a RPP.

INVESTIGAN EL CASO

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, efectivos de la Policía Nacional del Perú y el fiscal de turno, quien autorizó el levantamiento del cuerpo. La familia de la menor evitó brindar declaraciones, mientras el caso quedó en investigación policial para determinar las circunstancias exactas del accidente.