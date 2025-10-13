Corte Suprema aprueba extradición de Jossimar Cabrera a EEUU por crimen de Sheylla Gutiérrez

El ciudadano peruano es acusado del feminicidio en Los Ángeles. Cabrera se entregó voluntariamente a las autoridades y aceptó el proceso de extradición simplificada.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición del ciudadano peruano Jossimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de su esposa, Sheylla Gutiérrez, ocurrido en agosto pasado en el condado de Los Ángeles, California. La decisión se adoptó luego de que el procesado se acogiera voluntariamente al mecanismo de extradición simplificada, aceptando ser entregado a las autoridades estadounidenses para su juzgamiento.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, precisó que la medida cumple con el principio de doble incriminación, dado que el delito de asesinato tiene sanción tanto en el Código Penal peruano como en el de California, donde puede imponerse la cadena perpetua. Además, se estableció que el delito no ha prescrito y no posee naturaleza política, por lo que se justifica su entrega a la justicia norteamericana.

La Corte Suprema dispuso remitir el expediente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Presidencia del Poder Judicial, e informar a la Fiscalía de la Nación para continuar con los trámites correspondientes. De esta manera, se formaliza el procedimiento que permitirá la extradición de Cabrera a Estados Unidos en los próximos días.

CAPTURADO EN LIMA

Jossimar Cabrera fue detenido el pasado 28 de agosto por mandato del Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición. El acusado se entregó a las autoridades de INTERPOL en Santiago de Surco, luego de regresar al Perú junto a sus tres hijos tras el crimen de su esposa, que conmocionó tanto a la comunidad peruana como a la latina en California.