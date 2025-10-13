Capturan al ‘Gordo Adolfo’ tras nueve años prófugo por asesinato de policías

Después de casi una década de fuga, Adolfo Ernesto Grosso Zamora, alias el “Gordo Adolfo”, fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, México. El delincuente peruano, acusado del asesinato de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue ubicado gracias a un operativo conjunto entre la Marina, la Guardia Nacional y la Interpol.

El arresto se produjo en una vivienda de la colonia Las Maravillas, un barrio densamente poblado al oriente del Estado de México. Grosso no opuso resistencia al momento de su captura y fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Instituto Nacional de Migración, en Ciudad de México. Desde allí, se iniciaron los trámites de extradición hacia Perú, donde enfrenta cargos por homicidio calificado.

ASESINATO Y FUGA

El 16 de marzo de 2016, dos suboficiales de la Policía Nacional —Gustavo Romero Zevallos y Yoeen Sánchez Anaya— fueron asesinados durante un asalto en el distrito del Rímac. La banda “Los gatilleros del Rímac” había interceptado a un cliente bancario y abrió fuego al verse acorralada por una patrulla acabando con la vida de los agentes.

Grosso, identificado como uno de los atacantes, escapó del país apenas 24 horas después del crimen, rumbo a México. Su nombre fue incluido en la Ficha Roja de Interpol en 2016, y durante años las autoridades mantuvieron su búsqueda activa en más de 190 países.

En 2024, la Dirincri y la Interpol reactivaron la investigación tras recibir información que ubicaba al “Gordo Adolfo” en Nezahualcóyotl. Finalmente, el 9 de octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México confirmó su detención.