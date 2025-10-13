Caos vehicular por derrame de petróleo en Vía de Evitamiento

Un derrame de petróleo reportado la tarde del lunes 13 de octubre en el puente Rayito de Sol, en la Vía de Evitamiento con sentido norte-sur, generó largas filas de vehículos y paralizó el tránsito durante varias horas. El incidente se produjo cerca de las 17 horas cuando el combustible se derramó sobre la calzada, obligando al cierre total de la vía hacia el sur.

La concesionaria Lima Expresa movilizó a su personal especializado para atender la emergencia y limpiar la zona afectada, mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) colaboraron cubriendo el área con arena para evitar accidentes y riesgos para los conductores.

El derrame afectó tanto a vehículos particulares como a transporte pesado, causando congestión desde el Puente Rayito de Sol hasta el Óvalo Habich, según reportes de transeúntes y conductores en redes sociales.

TRÁFICO VEHICULAR VOLVIÓ A LA NORMALIDAD

Hasta el cierre de este informe y después de casi tres horas de labores de limpieza, la concesionaria informó que la vía fue reabierta y se restableció la circulación normal de vehículos.