Poder Judicial ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, luego de declarar fundada la medida cautelar presentada por la magistrada. Con esta decisión, el Juzgado Constitucional de Lima dejó sin efecto la suspensión dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

La resolución a la que tuvo acceso El Comercio dispone suspender los efectos de la sanción impuesta por la JNJ, que había separado temporalmente a Espinoza de sus funciones como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. De acuerdo con el fallo, la Junta deberá cumplir con el mandato judicial y restituirla en el cargo “dentro del quinto día de notificada” la resolución.

MEDIDA CAUTELAR TENDRÁ VIGENCIA HASTA LA SENTENCIA FINAL DEL PROCESO

El documento judicial también precisa que la medida cautelar permanecerá vigente mientras dure el proceso principal, hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la demanda de amparo interpuesta por Espinoza.

Con esta decisión, el Poder Judicial restituye temporalmente a Delia Espinoza en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación, cargo que venía siendo asumido de manera interina por el fiscal Tomás Gálvez.