Barrios Altos: edificio que serviría como almacén clandestino se incendia y genera pánico en vecinos

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este lunes en un edificio ubicado en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada, en Barrios Altos, cerca del hospital Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Las imágenes del siniestro se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la enorme columna de humo que se eleva desde la zona.

Según el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos 11 unidades han acudido al lugar para controlar las llamas. En el área también se encuentra personal de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional, quienes han cercado el perímetro para evitar que transeúntes se acerquen y pongan en riesgo su salud.

De acuerdo con información inicial, el inmueble afectado funcionaría presuntamente como un almacén clandestino donde se guardaban diversos insumos que habrían contribuido a la rápida propagación del fuego. Sin embargo, las causas del siniestro aún son materia de investigación, mientras los bomberos continúan trabajando intensamente para controlar la emergencia.

FRECUENTES INCENDIOS EN BARRIOS ALTOS

Cabe recordar que en esta misma zona de Barrios Altos se han reportado anteriormente incendios similares debido a la presencia de almacenes informales. El más grave ocurrió a inicios de este año, cuando varias familias perdieron sus viviendas tras un siniestro que se prolongó por casi de dos semanas.